Apartman görevlisini öldüren fitness eğitmeninin cezası belli oldu

İstanbul Beşiktaş'ta 2018 yılında gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fitness eğitmeni İbrahim Yener'in (33) cezası belli oldu.



İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada maktul Nefise Dolapcı’nın eşi ve kızı ile taraf avukatları hazır bulundu.

''30 SANİYEDE 30 YILIM ÇÖPE GİTTİ''



Duruşmadaki savunmasında sanık İbrahim Yener, "Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var. Hapiste yatarım bir problem yok. Konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim" dedi.

Son sözü sorulan İbrahim Yener, ''Vereceğiniz her karar için hakkımı helal ediyorum'' dedi.

Mahkeme başkanının karar öncesi son sözünü sorması üzerine sanık Yener "Kendimi ifade edebileceğim kadar ifade ettim. Yapabileceğim hiçbir şey yok'' şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti sanık İbrahim Yener’e "Kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Silah yoluyla cinsel saldırı" suçundan 21 yıl, "Silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet İbrahim Yener'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.