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Beşiktaş’ta kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı’yı boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener (28), Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Vahşi cinayet dün gerçekleşti. Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı'yı (48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi.



Bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan İbrahim Yener'in kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen fitness hocası, sinirle kapıyı açtı. Aparman görevlisi kadın, fitness hocasını sessiz olması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu fitness hocası, bıçakla kadının boğazını keserek öldürdü.



Vücut Geliştirme Eğitmeni İbrahim Yener, 2016'da şarkıcı Tan Taşçı'yı da çalıştırmıştı. Taşçı yaptığı Snap Chat paylaşımında, "Hoca beni mahfetti, yaza fena giriyoruz" ifadesini kullanmıştı.

