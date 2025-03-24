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Apartman görevlisinin acı ölümü

Diyarbakır'da 37 yaşındaki apartman görevlisi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Apartman görevlisinin acı ölümü

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 227'nci Sokak'ta bulunan bir sitede bina görevlisi Abdurrezzak M. (37) asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Abdurrezzak M, itfaiye ekiplerince, düştüğü asansör boşluğundan çıkarıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Abdurrezzak M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Abdurrezzak M.'nin cenazesi Eğil ilçesinin Bahşiler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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