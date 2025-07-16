Apartman merdiveninde şüpheli ölüm
Eskişehir'de 41 yaşındaki Irak uyruklu Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam ikamet ettiği apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu. Polis soruşturma başlattı.
Eskişehir Güllük Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanında yaşayanlar, Irak uyruklu komşuları Sarmas Haydar Fadhıl Al Bassam'ı merdivenlerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bassam’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve polis ekipleri tarafından ölümü şüpheli görülen Bassam’ın
cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Bassam’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Eskişehir
- Şüpheli Ölüm
- Cinayet