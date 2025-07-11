"Apartman sallandı" ihbarı üzerine 5 katlı bina boşaltıldı
Diyarbakır'da 5 katlı bir bina, apartman sakinlerinin yapının sallandığı yönündeki ihbarı üzerine boşaltıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 katlı bir binanın sakinlerinden bazıları, yapının sallandığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini tahliye ederek bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Binanın durumuna ilişkin kararın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından verileceği bildirildi.
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