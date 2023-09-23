Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldüren sanık: Beni babam azmettirmedi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı ise aynı bıçakla öldüren Mert Serkan Lülleci'nin 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılamasına devam edildi.

Duruşmada söz verilen Aydın Alkan, “İsmail Lülleci’nin tutuklanmasını talep ederim” dedi.

Alkan’ın avukatı ise sanık Mert Serkan Lülleci’nin önceki ifadelerinde babasının kendisini azmettirdiğini beyan ettiğini öne sürerek, “Serkan, ‘Ben üzerimde kurulan baskının kurbanı oldum’ diyor. Henüz gözaltındayken emniyetin bahçesinde babası İsmail Lülleci’nin de polislerce tutanak altına alınan ‘Ben adam vurdum cezaevinde yattım. Babam bana paşalar gibi baktı. Oğlum cezaevinde yatar, ben paşalar gibi bakarım’ şeklinde beyanı mevcuttur. Polislerin tanık olarak dinlenmesini talep ederiz. Soruşturma aşamasında alınan beyanlarına göre İsmail Lülleci’nin azmettirici olduğu sabittir. Müvekkilin boynunda enseden bir kesik vardır, yüzünde de sabit iz mevcuttur, bu nedenle sanık savunmalarına itibar edilemez. İsmail Lülleci ilk duruşmaya geldi ama bugün gelmedi. Duruşmadan bağımsız tutulma durumu da söz konusu değil. Duruşmada nerede bu kişi? Kaçma şüphesinin var olduğunu düşünüyoruz. Soruşturma aşamasında başlanan hatadan dönülmesi için İsmail Lülleci hakkında tutuklama kararının hemen çıkarılması gerekir” diye konuştu.



Alkan’ın diğer avukatı ise “Müvekkilimle komşu olan İsmail Lülleci şu an Zonguldak’tan gitmiştir. Başka yere taşınmıştır. Bu dosyadan alacağı ceza düşünüldüğünde, toplanmamış delillerin bulunması nedeniyle azmettirici olduğunu düşündüğümüz İsmail Lülleci’nin tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



"BABAM OLAY GÜNÜ DÜĞÜNDEYDİ"



Babasını savunan Mert Serkan Lülleci, “Kesinlikle babam bana azmettirici olmamıştır. Şöyle ki babamla, karşı taraf ve ailesiyle yaşadığımız sorunlar üzerine tartışıyorduk. Hangi yasal yollara başvurup hakkımızı arayacağımızı konuşuyorduk. Babam azmettirmedi, ben suçu kendim işledim. Babam olay günü düğündeydi. Ben sürekli karakola düşen bir çocuktum. Agresifim, o yüzden de babam, ‘Başına bir şey gelirse Beycuma Cezaevi'nde bakarım’ demişti. Bu cümleyi, bu olayı kastederek kurmadı” dedi. Babasının ve kendisinin mahkemenin ertesi gün olacağını sandığını öne sürdü.



"AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK’"



Mahkeme savcısı, İsmail Lülleci’nin duruşmaya katılmaması, iddia edilen suçun tutuklama nedeni sayılacak katalog suçlardan olması ve kentten ayrıldığına yönelik iddiaların da göz önüne alınarak tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep etti. Savcı, Mert Serkan Lülleci için henüz akıl sağlığı raporu alınmadığı ve suçunu itiraf ettiği gerekçesiyle tutukluluk halinin devamını talep etti. Tutuklama talebine ilişkin söyleyecekleri sorulan Lülleci, “Daha önce hiçbir suç kaydım yok. Adli Tıp’a sevk edilmedim. Adli Tıp’a sevkimi ve tahliyemi talep ederim” dedi.



Mahkeme heyeti, savcı ve avukatların talebinin aksine, İsmail Lülleci’ye atılı suçun değişme ihtimali olduğu, sanığın delil karartma ve toplanacak delillere etki etme ihtimalinin olmaması, tutuklamanın tedbir olduğu gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verdi. Aydın Alkan’ın yaralarının niteliğinin belirlenmesi ve yüzünde sabit iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar verirken, Mert Serkan Lülleci’nin akıl sağlığı raporunun beklenmesi için tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.