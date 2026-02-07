Apartmanda böcek ilaçlaması 11 kişiyi hastanelik etti

Konya'da böcek ilaçlaması yapılan bir apartmanda felaketin eşiğinden dönüldü.

Olay gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İlaç kokusu alan bina sakinleri, zehirlenme belirtileri yaşadıklarını fark etti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, apartman tahliye edildi. Zehirlenen 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Böcek ilaçlamasının bir firma tarafından 1'inci kattaki bir dairede yapıldığı anlaşıldı.

Benzer vakalar daha önce ölümlere neden olmuştu. İstanbul'da Kasım 2025'te Almanya'dan tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi kaldıkları otelde zehirlenmişti. Tedaviye alınan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal hayatlarını kaybetmişti. Böcek ailesinin zehirlenmesine otelde yapılan böcek ilaçlamasının neden olduğu ortaya çıkmıştı.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda da 11 Kasım 2024'te yapılan böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, 5 kişi de zehirlenmişti.