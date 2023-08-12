Apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında çıktı.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bodrum katında yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla apartmandaki tüm daireler bir anda duman altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"CAN PAZARI YAŞANDI"

Dumandan etkilenen vatandaşlar korku içerisinde evlerinin balkonuna penceresine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bölgede oturan bir kişi kendisine ait ev taşıma asansörü ile mahsur kalan kişileri tek tek kurtardı. Yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.