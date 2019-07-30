Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangından etkilenen onlarca kişi, olay yerine yakın bir yerde çalışan iş makinesiyle binadan tahliye edildi.



Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 16.00 sularında mültecilerin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Apartmanın koridorları dumanla dolarken, katlarda oturan çok sayıda kişi balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumandan dolayı balkona çıkan Irak ve Suriye uyruklu apartman sakinleri, o esnada orada çalışan iş makinesi operatörü Enes Tepe tarafından kurtarıldı. Tepe'nin iş makinesiyle 60 kişiyi tahliye ettiği belirtildi.

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.