Apartmanda çıkan yangında mahsur kaldılar
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı.
Donanma Mahallesi Donanma Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın zemin katındaki elektrik panosunda gece yarısı sıralarında yangın çıktı.
Panodan yükselen dumanlar kısa sürede apartmanın içine doldu.
Binada yaşayanlar, yoğun duman nedeniyle dışarıya çıkamadı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
17 KİŞİ KURTARILDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Duman nedeniyle mahsur kaldıkları dairelerinin balkonuna çıkan 17 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.
Dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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