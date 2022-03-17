Apartmanda saldırı: 'Kime geldiniz' dedi, öldüresiye dövüldü

Saldırıya uğrayan Yıldırım D.'nin kafasında ve vücudunda kırıklar var.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde 12 Mart Cumartesi günü iddialara göre işinden evine dönen Yıldırım D. apartmanının girişinde bekleyen iki kişiden şüphelenerek, “Siz kime geldiniz?” diye sordu.



Soru karşısında sinirlenen şüpheliler “Sen kaşınıyorsun bak, seni döveriz” diyerek tepki gösterdi.



Durum karşısında öfkelenen vatandaş, şahıslara “Ne yapacaksınız, beni mi döveceksiniz?” diyerek tepki gösterince aralarında itişme yaşandı.



Yıldırım D., durumu anlatmak için apartman yöneticisini aradı. Yöneticinin tam telefonu açtığı sırada elinden telefonu çeken şahıslar, Yıldırım D.’ye saldırmaya başladı.



ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER



Direnen Yıldırım D.'nin kafasına sert bir cisimle vuran saldırganlar, yere düşen bina sakinini tekmelemeye başladı.



Dakikalarca yerde baygın bir biçimde yatan vatandaşı dövmeye devam eden şahıslar, sonrasında Yıldırım D.’nin öldüğünü düşündü.



Yerde duran telefonu da çalan şahıslar, ardından binadan koşarak uzaklaştı.



''BİZ BİRİNİ ÖLDÜRDÜK, ÇABUK ORADAN UZAKLAŞIN''



Daha sonra apartmanda kaldığı iddia edilen amcasını telefonla arayan saldırganlar, “Biz birini öldürdük, çabuk oradan uzaklaşın” dedi. Gelen telefon üzerine hızla apartmandan çıkan saldırganın akrabaları, yerde yatan komşularına aldırmadan dışarı çıktı.



“KENDİME GELDİĞİMDE AMBULANSI ARAMAK İÇİN TELEFON BULAMADIM”



Olaydan dakikalar sonra kendine gelen Yıldırım D., çok kan kaybettiğini fark edip sağlık ekiplerine haber vermek istedi. Etrafa bakındığında telefonun olmadığını gören vatandaş, saldırganların telefonunu da alarak kaçtığını anladı. Eşinin telefonuyla sağlık ekiplerini arayan yaralı adam, hastaneye kaldırıldı.



Kafasında ve vücudunda onlarca çatlak olan Yıldırım D., hemen tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



''MİSAFİRLİĞE GELDİKLERİNİ SÖYLESELERDİ BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAYACAKTI''



Şikayetçi olan ve saldırganların tutuklanmasını isteyen Yıldırım D., “8 yıldır apartmanda oturduğum için şahısları tanıyamadım ve bir anormallik olduğunu düşündüm. Ben de normal bir soru sorduğumu söyleyerek ‘Misafirliğe geldiyseniz misafiriz deyin’ dedim. Şahıslar bana 'Biz misafiriz, burada misafirliğe geldik' deselerdi hiç böyle bir sorun olmayacaktı. Sonradan öğrendim ki bu şahıslar komşumuzun yeğeniymiş'' dedi.