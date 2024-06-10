Apartmanda silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı

Büyükçekmece'de bir apartmandaki dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda Uğur Doğan hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Apartmanda silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı

'de Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşayan Uğur Doğan(30) ile ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oturdukları sırada yüzleri kar maskeli 2 kişi kapının zilini çaldı.

KAPIYI AÇINCA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kapıyı açan Uğur Doğan ile karşılaşan şüpheliler, Uğur Doğan'a yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler olay sonrası motosiklet ile kaçarken, sesleri duyan ağabeyi Özgür Doğan dışarı çıkarak yardım istedi.

Apartmanda silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı - 1

1 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Uğur Doğan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu dairede inceleme yaparken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İple asılı halde bulunan gencin son paylaşımı dikkat çekti: Yapmayacaktın bana bunu

İple asılı halde bulunan gencin son paylaşımı dikkat çekti: Yapmayacaktın bana bunu

Buğday tarlasında yangın: 300 dönüm kül oldu

Buğday tarlasında yangın: 300 dönüm kül oldu

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişiler yakalanarak gözaltına alındı

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişiler yakalanarak gözaltına alındı

İlçe karanlığa gömüldü: Saatlerdir elektrik verilemiyor

İlçe karanlığa gömüldü: Saatlerdir elektrik verilemiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye geliyor

Otomobil Zap Suyu’na uçtu: Öğretmen öldü, polis eşi yaralandı

Otomobil Zap Suyu’na uçtu: Öğretmen öldü, polis eşi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...