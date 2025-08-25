Apartmanda top mermisi bulundu, Konya'da ekipler harekete geçti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde top mermisi bulundu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri top mermisi üzerinde incelemelerde bulunurken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANTİKA OLARAK ALINMIŞ

Öte yandan top mermisinin evde yaşayan kiracı tarafından dekorasyon olarak kullanılmak üzere antika olarak alındığı daha sonra ise evden çıkarken apartmanın çöp bölümüne atıldığı öğrenildi.