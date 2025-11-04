Apartmandan bisikleti çalıp kaçtı
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmana giren kişi, zemin katta bulunan bisikleti çaldı.
Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde gece saatlerinde hırsızlık meydana geldi.
Yüzünü kapatarak Hürriyet Apartmanı’na giren kişi, zemin katta bulunan bisikleti alarak uzaklaştı.
Hırsızlık ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sabah saatlerinde durumu fark eden bisikletin sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Türkiye
- Hırsızlık
- Mardin Artuklu