Apartmanın 3'üncü katından atlayan genç yaralandı

Balkondaki genci fark eden çevre sakinleri, 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendisini üçüncü kat balkonundan boşluğa bıraktı.



Zemine çakılan gencin kolu kırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla üniversite hastanesine sevk edildi. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.