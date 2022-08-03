Apartmanın 6'ıncı katından düşen küçük çocuk kurtarılamadı

Haberler - DHA 03.08.2022 - 14:57
Trabzon'da 3 No'lu Erdoğdu Mahallesi Köseoğlu Caddesi’nde 10 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Birinci ailesinin çocukları Talha Kaan, iddiaya göre, balkonda çıktığı masanın üzerinden beton zemine düştü.
İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Talha Kaan Birinci, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Talha Kaan ise Arsin ilçesindeki Yeşilce Mahallesi’nde toprağa verildi.
VİDEO: KIZININ TORBACISINI DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİ