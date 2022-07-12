Apartmanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının yanına ziyarete gelen Merkez Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, bulunduğu apartmanın 6'ncı katından dengesini kaybetmesi sonucu düştü.



Beton zemine çakılan evli ve 2 çocuk annesi öğretmen Çörekcioğlu ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Ağır yaralanan Çörekcioğlu, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti.

Çörekcioğlu’nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.