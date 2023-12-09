Apartmanın bodrumunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan 7 katlı bir apartmanın bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrumda saklanan fazla eşyaların tutuşmasıyla başlayan yangından yayılan dumanlar, bir anda binanın girişi ve merdiven boşluklarını kapladı. Yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Büyük bir panik yaşayan bina sakinleri, kıymetli eşyaları ve evcil hayvanlarını da yanlarına alarak kısa sürede binayı boşalttı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bodrumda devam eden yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde bodrumun tamamını etkilemeden kontrol altına alındı. Apartman boşluğunu kaplayan dumanların da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmesinin ardından bina sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.