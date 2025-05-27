Apartmanın çatısına yıldırım düştü

Sağanak yağışın etkili olduğu Kayseri'de 14 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etti.



Hürriyet Mahallesi Diler Sokak üzerinde bulunan binanın çatısına akşam saatlerinde yıldırım düştü.



Çatıdaki beton parçalarının aşağı düştüğü olayda yaralanan olmazken, çatıda ve otomobillerde hasar oluştu.



Apartmanın giriş katında dükkan işleten Ayhan Yıldırım, olaydan sonra kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandığını belirterek şöyle konuştu: "İçeride oturuyorduk. Anında bir gürültü oldu. Bir baktık parçalar ve molozlar yukarıdan aşağı düştü. Bu arada biz de binanın içine saklandık. Ondan sonra çıktık ki her taraf gördüğünüz gibi. Arkadaşların araçlarında zarar oluştu."