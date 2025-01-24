Apartmanlar yangına önlem alıyor mu? Merdivenler depo oldu, kapılar kilitli!

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası yangın önlemleri konusunu gündeme getirdi.



Vatandaşlar, yaşadığı apartman veya sitenin güvenliğini sorgulamaya başladı.



Birçok apartman ve sitede yangın merdivenleri depo olarak kullanılıyor. Site yöneticilerine gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı soruluyor. Vatandaşlar özellikle yangın merdivenlerine eşya konulmasından şikayetçi...



Kentsel Tesis Yönetim Derneği Suat Sandalcı, "Şu anda binaların yüzde 70'inde yangın merdivenleri mevcut. Yönetmelikte değil denetlemekte sorun var. Şu an sığınaklar kat malikleri tarafından araç lastikleriyle dolu halde. Aynı zamanda kanepe gibi atılmaya yüz tutmuş malzemelerle dolu halde." ifadelerini kullandı.



Bazı binalarda yöneticilerin yangın merdivenlerini kilitledikleri belirtiliyor. Çocukların bu alanları kullanmaması için kilitli tutulduğu dile getiriliyor. Uzmanlar, bu nedenle bir yangın durumunda çoğu apartmanın tahliye edilemeyeceği uyarısı yapıyor.



Sandalcı, "Yangın merdivenlerini boşaltmamız geremektedir, sığınaklarda malzeme bulunmaması gerekiyor. Bu tarz önemli alanların boş olması lazım. Ne yazık ki İstanbul başta olmak üzere yüzde 90 konutta bu alanlar sanki bir depo alanıymış gibi kullanılıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de birçok site ve apartmanlarda duman dedektörü ve sulama sistemi var. Ancak bunların büyük kısmının çalışır vaziyette olmadığı ifade ediliyor. Denetlemenin yapılması gerektiği belirtiliyor.