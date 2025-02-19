Apartmanların arasında tarihi eser! Sultan II. Mahmud'un mirası göz göre göre yok oluyor
Sultan II. Mahmud'un 1812 yılında anısına yaptırdığı Acıbadem'de bulunan Nişantaşı, günümüzde apartmanların arasında sıkışıp kaldı. İstanbul'un tarihi miraslarından biri olan ve Sultan II. Mahmud'un nişancılıktaki başarısını simgeleyen yaklaşık 4 buçuk metrelik Nişantaşı, zamanla çevresinin yapılaşmaya açılmasıyla gözlerden uzaklaştı.
Sultan II. Mahmud, Küçük Çamlıca Kasrı'nda kaldığı dönemde, Acıbadem'de yaptığı gezinti sırasında 1000 adım uzaklıktaki bir yumurtayı vurmayı başardı. Bu ustalığının anısına, 1812 yılında bulunduğu yere bir taş diktirdi. Ancak, yüzyıllar içinde Acıbadem'in yoğun yapılaşması nedeniyle bu tarihi anıt, apartmanların arasında kayboldu.
Bugün, birçok kişi farkında olmadan yanından geçerken, bu 2 asırlık dikilitaş tüm ihtişamıyla ayakta kalmaya devam ediyor. Ancak yönlendirme tabelalarının eksikliği ve çevresinin bakımsızlığı nedeniyle, tarihi değeri bilinmeden unutulmaya yüz tutmuş durumda.
Çevre halkı, uygun bir aydınlatma ve çevre düzenlemesiyle bu kültürel mirasın yeniden görünür hale getirilmesini talep ediyor. Öte yandan bilinçsiz vatandaşlar tarafından yazılan yazılar tarih severleri üzüyor.
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