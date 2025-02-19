Apartmanların arasında tarihi eser! Sultan II. Mahmud'un mirası göz göre göre yok oluyor

Sultan II. Mahmud, Küçük Çamlıca Kasrı'nda kaldığı dönemde, Acıbadem'de yaptığı gezinti sırasında 1000 adım uzaklıktaki bir yumurtayı vurmayı başardı. Bu ustalığının anısına, 1812 yılında bulunduğu yere bir taş diktirdi. Ancak, yüzyıllar içinde Acıbadem'in yoğun yapılaşması nedeniyle bu tarihi anıt, apartmanların arasında kayboldu.



Bugün, birçok kişi farkında olmadan yanından geçerken, bu 2 asırlık dikilitaş tüm ihtişamıyla ayakta kalmaya devam ediyor. Ancak yönlendirme tabelalarının eksikliği ve çevresinin bakımsızlığı nedeniyle, tarihi değeri bilinmeden unutulmaya yüz tutmuş durumda.

