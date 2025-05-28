Apartta casus kamera olayında yeni ayrıntı: Kız öğrencileri hedef almış

Ayrıca Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkati çekti.

Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini "öğrenci dostu" olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden 48 yaşındaki Murat F.'nin kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden 48 yaşındaki Murat F., sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini üç odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi.

Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti.

Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü.

M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.

Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi.

