Aparttaki yangının nedeni belli oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart dairelerin bulunduğu 5 katlı apartmanın üst katında çıkan yangının, koltuğun üzerine düşen sigaranın perdeleri tutuşturmasıyla çıktığı belirlendi.



Asmalıevler Mahallesi'ndeki dün 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan apart dairede, sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili itfaiye ekipleri çalışmasını tamamlandı.



Ekiplerin evde yaptığı incelemede yangının koltuğun üzerine düşen sigaradan çıktığı, ardından perdelerin de tutuşmasıyla büyüdüğü belirtildi.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP AŞAĞI SARKTI



Yangının çıktığı dairede mahsur kalan ve yanmaya başlayan kıyafetlerini çıkarıp alt kata balkondan inerek kurtulmayı başardıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ferruh Erdurur'un vücudunda 2. derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.



Erdurur'un yakınları tarafından Ankara'da başka bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.

