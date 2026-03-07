APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar

APP plaka kullanan sürücülere kesilen trafik cezaları ile ilgili yeni bir karar alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını verdi.

Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacak.

Yeni trafik kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girmişti.

APP PLAKA CEZASI 140 BİN LİRA

Araçlarda görsel olarak daha iyi göründüğü gerekçesiyle kullanılan Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik kanununda yeni bir düzenleme yapılmıştı .

Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.

Sürücülere ilk seferde 140 bin lira ikinci seferde ise 280 bin lira para cezası uygulanıyor.

Ayrıca sürücüler resmi belgede sahtecilikle de suçlanıyor.