APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
07.03.2026 15:32
Son Güncelleme: 07.03.2026 15:50
Yeni trafik kanunu APP plaka kullanan sürücülere ilk seferde 140 bin lira ceza kesilmesini öngörüyor.
APP plaka cezası ile ilgili yeni bir karar alındı. Standart dışı plakalara 1 Nisan'a kadar ceza kesilmemesi kararlaştırıldı.
APP plaka kullanan sürücülere kesilen trafik cezaları ile ilgili yeni bir karar alındı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını verdi.
Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacak.
Yeni trafik kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girmişti.
APP PLAKA CEZASI 140 BİN LİRA
Araçlarda görsel olarak daha iyi göründüğü gerekçesiyle kullanılan Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik kanununda yeni bir düzenleme yapılmıştı.
Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.
Sürücülere ilk seferde 140 bin lira ikinci seferde ise 280 bin lira para cezası uygulanıyor.
Ayrıca sürücüler resmi belgede sahtecilikle de suçlanıyor.
Gerçek plakada olan nitelikler
APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?
APP plaka kullanan araç sürücülerinin il ya da ilçe trafik tescil müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.
Sürücülerin plakaları kayıpmış gibi işlem başlatması ve trafik tescilden alınan evrakla noterde işlem yapması gerekiyor.
Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödeniyor.
Ardından plaka basım atölyesinde plaka basımı gerçekleşiyor.