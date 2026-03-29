APP plaka düzenlemesi. Bakan Çiftçi: Bizim amacımız ceza kesmek değil

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerle bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye, “Belediyelere yönelik soruşturmalarda muhalefet partilerine yönelik hareket edildiği” iddiaları soruldu.

Bakan Çiftçi, "31 Mart 2024 seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığımızın ilgili birimlerince ihbar, şikayet ve özel teftişler kapsamında 3 bin 224 inceleme yürütülmüştür. Bunların bin 298’i hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Bunlardan 591’i AK Partili belediyeler. CHP’li 321, MHP’li 102, İYİ Partili 6, DEM'li 18 ve diğer partilerden 260 belediyeye yönelik soruşturma izni verilmiştir. Bu veriye göre, en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Partili belediyelerdir. Yaklaşık yüzde 46’sına tekabül etmektedir." cevabını verdi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmaların durumuna ilişkin de soruya yanıt veren Çiftçi, Mansur Yavaş dönemine ilişkin 2019 yılından bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma / ön inceleme onayı verildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"MANSUR YAVAŞ HAKKINDA 31 KONUDA ALTI SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ"

"Mülkiye Müfettişlerince yapılan araştırma / ön incelemeler neticesinde; Teftiş Kurulumuzca 22 ön inceleme raporu düzenlenmiştir. Bu ön inceleme raporlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 31 konuda; 6 “Soruşturma İzni Verilmesi” ne karar verilmiştir. 31 konu, 6 başlık içinde toplanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki 6 soruşturma izninin 2’sini Danıştay bozmuştur.

Ayrıca doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bilgisi, imzası ve onayı olmadığı tespiti yapılan alt düzey kişileri ilgilendiren konularla ilgili de 25 “Soruşturma İzni Verilmemesi”, kararı alınmıştır. İlgili diğer Belediye görevlileri hakkında ise kısmen “Soruşturma İzni Verilmesine” karar verilmiştir. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan konularda 18 araştırma raporu düzenlenmiştir. Genel hükümlere göre soruşturma yapılması için 12 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Mali mevzuata göre işlem yapılması için 1 tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına, Oluşan kamu zararının tahsili için 1 tazmin raporu Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Mülkiye Müfettişlerince yürütülen 12 araştırma / ön inceleme ile ilgili süreç devam etmektedir. Eğer bir yanlış varsa gereği yapılır; bir eksiklik varsa gecikmeden düzeltilir. Çünkü bizim siyaset anlayışımızda esas olan, milletimizin güvenine layık olmaktır."

İRAN SINIRINDA SON DURUM

İran'dan Türkiye'ye yönelik geçişleri çok yakından takip ettiklerini de ifade eden İçişleri Bakanı, “Nitekim 25 Mart 2026 Çarşamba günü Ağrı’da, Gürbulak Sınır Kapımızda ve sınır hattımızda incelemelerde bulunduk. Sahadaki tabloyu yerinde değerlendirdik. Şu an itibarıyla sınır hattımızda herhangi bir arızi durum söz konusu değildir. Bununla birlikte bütün tedbirlerimizi almış durumdayız.” diyerek Türkiye'nin sınır güvenliğinden tereddüt gerektirecek bir nokta olmadığını belirtti.

POLİSLER MESLEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI

“Önümüzdeki hafta netleştirmeyi planladığımız bir çalışmamız var.” diyerek Polisler Meslek Kanununda değişiklik çalışmasında yönelik bilgi veren Bakan Çiftçi, şu ayrıntıları paylaştı:

"Bu çalışmaya göre, ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, Valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler. Ayrıca, bu dönem Polis Akademisi’nden 10 bin polis adayımız mezun oluyor. Eylül ayına göre planlanan mezuniyet takvimini Haziran ayı başına çekeceğiz. Böylelikle, ülkemiz genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz. Polisimizin çalışma şartlarını rahatlatacak ve motivasyonlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

TRAFİK KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ VE UYGULAMALAR

Son dönemki trafik cezaları tartışmalarına yönelik de açıklamada bulunan Çiftçi, amaçların hiçbir zaman vatandaşa ceza kesmek, vatandaşı mağdur etmek olmak olmadığını belirterek, “Plaka meselesi, yalnızca şekle ilişkin bir konu değildir. Kamu güvenliği, ülkemizin huzuru ve genel güvenlik stratejilerimiz açısından son derece önemli bir husustur. Bu plakaların oluşturduğu güvenlik zafiyetlerini göz ardı etmemek gerekir. Standart dışı APP plakalar ; radar sistemleri, plaka tanıma sistemleri), kent gözetim sistemleri ve elektronik denetim sistemi gibi elektronik denetim altyapıları tarafından sağlıklı biçimde tespit edilememektedir.” dedi.

YÖNETMELİK HAZIRLANIYOR

Çiftçi, “Kanunla getirilen bazı düzenlemelerin sahadaki uygulamasını usul ve esaslarıyla netleştirecek uygulama yönetmeliği henüz yürürlüğe girmemiştir.” diyerek yönetmeliğe ilişkin çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı, “Trafik cezası kesilmesini Hazine ve Maliye Bakanlığı mı istiyor?” sorusuna da yanıt verdi. Çiftçi, “Ben 29 yıllık kamu görevlisiyim. Maliye Bakanlığı’ndan bugüne kadar bir talep geldiğini hiç duymadım. Böyle bir şey sözkonusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir ve böylesine hukuka aykırılık teşkil edecek bir duruma kimse tevessül etmez edemez.” dedi.

HIZ SINIRI TABELALARININ ÇOK KISA MESAFEDE DEĞİŞMESİ

“Biz bu konuda bir yeknesaklık sağlanması için Ulaştırma Bakanlığımızla bir protokolü hayata geçirdik.” diyen Çiftçi, “Hız sınırı tabelalarını ve kafa karışıklığına yol açabilecek tüm işaret levhalarını tüm Türkiye’de elden geçirdik. Bu tür eleştiriye konu olan trafik işaret levhalarından toplam 102 bin 476’sı kaldırıldı. Ayrıca, kafa karışıklığını gidermek için 20 bin 805 yeni işaret levhası ilave edildi.” bilgisini de verdi.

SOKAK ÇETELERİNE OPERASYONLAR

Son olarak sokak çetelerine yönelik operasyonların süreceği mesajını da veren İçişleri Bakanı, “Yol yakınken dönsünler çünkü devletimiz bu konuda son derece kararlıdır. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza talimatları verdim. Hepsinin tepesine bineceğiz.” dedi.