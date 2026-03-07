Araçlarda görsel olarak daha iyi olduğu gerekçesiyle kullanılan Avrupa pres plakalar (APP), birçok şoför için ciddi sorun oldu.

Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, APP plakalara ağır para cezası öngörüldü. Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.

İlk cezada 140 bin lira, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer

alıyor.

APP PLAKA NEDEN YASAK?

Trafik yönetmeliklerine göre her plaka belirli ölçülerde ve yazı tiplerinde olmalı. APP plaka, yönetmeliği uymadığı gibi yasal sorunlar doğuruyor. Harfleri daha belirgin ve parlak. HGS geçişlerinde plaka tanıma sistemlerini yanıltabilir. APP plaka, Avrupa standartlarından esinlenerek geliştirildi. APP plaka, daha çok estetik amaç taşıyor. Fakat resmi işlemlerde sorun yaratıyor.

Muayene istasyonlarında ağır kusur olarak değerlendiriliyor. 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmiyor. Plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması yasal sorun oluşturuyor.

Trafik düzenini bozabilecek unsurlardan biri modifiye plakalar. Bu plakaların tasarımı tamamen farklı ve modifiye araç meraklıları seviyor. Plaka tanıma sistemlerinin (PTS) doğru çalışmasını engelliyor. Kalın harfler nedeniyle okuma hataları oluşuyor.