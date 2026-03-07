APP plaka nedir? APP plaka nasıl değiştirilir. APP plaka nasıl anlaşılır?
07.03.2026 09:28
Son Güncelleme: 07.03.2026 09:34
Aracınızda Avrupa pres plaka (APP) plaka olabilir. Normal plakaya benzeyen bu plaka çok yaygın ve birçok araçta bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu durumun farkında bile olmayabilir. Bu plakanın cezası 140 bin lira. APP plaka ile yasalara uygun plaka arasındaki farklar net ve plakaları kontrol etmekte yarar var.
Araçlarda görsel olarak daha iyi olduğu gerekçesiyle kullanılan Avrupa pres plakalar (APP), birçok şoför için ciddi sorun oldu.
Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, APP plakalara ağır para cezası öngörüldü. Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.
İlk cezada 140 bin lira, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer
alıyor.
APP PLAKA NEDEN YASAK?
Trafik yönetmeliklerine göre her plaka belirli ölçülerde ve yazı tiplerinde olmalı. APP plaka, yönetmeliği uymadığı gibi yasal sorunlar doğuruyor. Harfleri daha belirgin ve parlak. HGS geçişlerinde plaka tanıma sistemlerini yanıltabilir. APP plaka, Avrupa standartlarından esinlenerek geliştirildi. APP plaka, daha çok estetik amaç taşıyor. Fakat resmi işlemlerde sorun yaratıyor.
Muayene istasyonlarında ağır kusur olarak değerlendiriliyor. 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmiyor. Plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması yasal sorun oluşturuyor.
Trafik düzenini bozabilecek unsurlardan biri modifiye plakalar. Bu plakaların tasarımı tamamen farklı ve modifiye araç meraklıları seviyor. Plaka tanıma sistemlerinin (PTS) doğru çalışmasını engelliyor. Kalın harfler nedeniyle okuma hataları oluşuyor.
Gerçek plakada olan nitelikler
APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR?
Öncelikle bilerek bu tür plaka takanların orijinal plakaları atmadılarsa APP'leri söküp asıllarını takmaları gerekli. Yeni bilerek değiştiren aracındaki plakanın gerçek olup olmadığını bilecektir. Ancak ikinci el araç alanlar durumun farkında olmayabilir. Bunun için bazı kontrol yöntemleri var;
Görsel ve teknik farklarla kolayca ayırt edilebilen APP plakalar, harf ve rakamların kalınlığı ile dikkat çeker. Yani rakamlar ve harfler daha kalındır. Normal plakalı bir araçın plakasıyla plakanızı karşılaştırın.
Öncelikle punto büyüklüğünün abartılıdır. Plaka yüzeyinde parlaklık veya yansıtıcı özellikler ise standart yansıtıcı zeminler uyuşmaz. Gece ışıkta silikleşir veya aşırı parlar.
Mühürlü APP plaka tasarımları da sahte hologramlardan tanınabilir. Çünkü resmi mühürler, belirli bir font ve güvenlik deseni taşır. Mührün yanı sıra levhanın kenarlarındaki düzensiz kesimler veya beyaz çizgi eksikliği fark edilecek düzeydedir.
Plaka üzerindeki TR logosunun mavi fonunda renk sapması meydana gelir.
Harf aralıklarının genişliği, standart dışıdır ama bazen gözle görülmeyecek farklılıklar olabilir. Dolayısıyla teknik incelemelerde ortaya çıkar.
Standart üretim işlemine yapılmadığı için plaka üzerindeki ay-yıldız hologramının kalitesizliği, vida deliklerinin düzensizliği dikkat çeker. Mührün konumunun standart dışı olması APP plaka işaretidir.
Görünüm farkları çoğunlukla harf ve rakamların stilinden kaynaklanır. Normal plakalar, ince fontlarla yazıldığından PTS sistemleri tarafından kolayca okunur. APP plaka, kalın ve abartılı harfler kullandığı için okunabilirlik zorlaşır.
İNTERNETTE SATILDI MÜHÜRLERİ DE SAHTE
APP plakalar, ilan sitelerinde, web sitelerinde satıldı. İstenen plaka rakam ve harfleri belirtilerek anında hazırlanan APP plakalar araçlara takılarak kullanıldı. Bu plakalar standart dışında ve Şoförler Odası’nın plaka basım yetkisi dışında basıldı. Darphane’nin mührünün sahtesini üreterek APP plakalara basan kalpazanlar, son dönemdeki karekodlu plaka uygulamasını da ek ücret karşılığında plakalara yerleştirdi.
Birçok araç sahibi aracında APP plaka olduğunun da farkında değil. İkinci el olarak aldığı araçta üstünde gelen plakayı kullanmaya devam ediyor ve ilk polis uygulama noktasında büyük cezalarla karşılaşıyor.
APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor. Ancak elinde orijinal plakası olmayanları sancılı süreç bekliyor.
MÜHÜRLÜ DE OLSA PLAKALARI KONTROL EDİN
Mühürlü ve hologramlı olsa bile yetkili kurum tarafından basıldıktan sonra, harflerin ve karakterlerin boya, kabartma vb. yollarla değiştirilmesi, kenar çizgisinin kesilmesi ve boyanması, plakanın folyo veya camla kapatılması, plaka üzerinde karakteri değiştirme potansiyeli olan çivi, vida gibi her türlü izinsiz müdahale ağır kusur olarak değerlendirilmekte. Bu nedenle plakaları kontrol etmekte yarar var.
PLAKA KAYIP GİBİ İŞLEM YAPIN, PLAKA DEĞİŞİM ÜCRETE NE KADAR?
Aracınızda APP plaka var ise bulunduğunuz il yada ilçede Trafik Tescile müracaat edilecek. Plaka kayıpmış gibi işlem başlatın.
Trafik tescilden alınan evrakla herhangi bir noterde işlem yapılarak plaka basım makbuzu alınacak.
Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödenecek.
Plaka basım atölyesinde de plaka basımı gerçekleştirilecek. Yapılan işlemlerle ilgili plaka sahibi 1968 lira ruhsat ücreti, 850 lira da plaka ücreti ödüyor. Ücret illere göre değişim gösterebilir.
Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor.
Plaka ve ruhsat tamamen değiştiği durumlarda ise aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Bunlar için ücret oluşmasa da iş yükü ve evrak prosedürleri gerçekleştiği için zaman ayrılması gerekiyor.