APP plaka paniği sürüyor. Plakanız sahte olmayabilir, bu ayrıntıya dikkat edin

APP plakaları gerçek plakalardan ayırt etmek için bir dizi kontrol yöntemi bulunuyor. Ancak, kontrollerde dikkatli olmak gerekebilir çünkü bazı eksiklikler plakaların APP olduğu anlamına gelmez.

Plakanızı kontrol etmek için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süreniz var.

Öncelikle, plakanızı resmi kurumların tarif ettiği yöntemlerle şoförler odasından aldıysanız ve buna eminseniz endişe etmenize gerek bir durum yok. Resmi kurumlardan alınmış bütün plakalar, eski tarihli veya yeni tarihli geçerli. Plakanızda rakam silinmesi, eğrilik, kesikler yoksa, kullanmaya devam edebilirsiniz. Gerçek olup yıpranmış durumdaki plakalar APP plaka sayılmaz ancak onların de cezası var.

APP PLAKA KULLANIYORSANIZ HEMEN DEĞİŞTİRİN

Plakanızı bilerek değiştirdiyseniz APP veya başka tür modifiye plaka kullanıyorsanız zaten hemen yeni plaka almanız gerekli. Plakanızı hemen değiştirin ve değiştirmeye giderken de plakasız gitmeyin. 1 Nisan'a kadar verilen süre bu açıdan önemli, şoförler hem yeni plakaya başvurup hem de APP plaka ile trafikte dolaşmanın riskini almak zorundaydı, şimdi süreleri var.

KAREKOD YOKSA ENDİŞE ETMEYİN

APP plakaları gerçek plakalardan ayırt etme yöntemleri arasında karekod kontrolü de var. Ancak bütün plakalarda karekod olması gerekmiyor. Karekod uygulaması 1 Ocak 2024 tarihi sonrası basılan plakalar için zorunluydu ve bu tarih öncesi plakalarda bulunmuyordu. Eski plakaların karekodlu plakalarla ile değiştirilmesine gerek de yoktu. Yani, plakanız gerçek ancak karekod yoksa ceza uygulanmaz.

Karekod uygulaması APP plakalar için önlem olarak geliştirildi ve sahte plakalarla mücadele için yaygınlaştırılmak istendi. Uygulama yürürlüğe girdiğinde, 2024 yılında "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL idi. Ayrıca araçlar TÜVTÜRK kontrolünde de geçemedi. Bu yaptırıma rağmen, bazı şoförler APP plaka kullanmaya devam etti, muayenelerde eski plakayı taktılar ve görsel tercihle yasadışı plakaları kullanmayı sürdürdüler. Çoğu bilerek bu plakaları kullandı ancak ikinci el araç alanları durumun yeni farkına vardı.

Karekodlarda 12 haneli seri numarası var. 15 e 15 mm boyutundaki karekodun taratılmasıyla araçla ilgili çeşitli bilgilere erişim sağlanıyor. Bu bilgiler arasında aracın kayıtlı sahibi, seri numarası, plakanın tescil tarihi, araç türü, üretim yılı ve teknik detaylar gibi önemli veriler yer alıyor.

YASAL ESKİ PLAKALAR GEÇERLİ

Trafikteki araçlarda 5 veya 10 yıl önce alınmış plakalar da var. Bu plakalar yasal kurumlardan alındıysa yine geçerli ve hologram. karekod veya bazı eksikliklerin olması bu plakaların geçersiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani plakanız gerçekse, APP plaka değilse endişe etmenize gerek yok,

Araçlarda görsel olarak daha iyi olduğu gerekçesiyle kullanılan Avrupa pres plakalar (APP), birçok şoför için ciddi sorun olmaya devam edecek.

Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, APP plakalara ağır para cezası öngörüldü. Eskiden de bu plakaların kullanımın yasaktı ancak para cezası artınca farkındalık arttı. Yani APP plaka, son kanun değişikliğiyle yasaklanmadı.

Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men edilecek.

İlk cezada 140 bin lira, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.

APP PLAKA NEDEN YASAK?

Trafik yönetmeliklerine göre her plaka belirli ölçülerde ve yazı tiplerinde olmalı. APP plaka, yönetmeliği uymadığı gibi yasal sorunlar doğuruyor. Harfleri daha belirgin ve parlak. HGS geçişlerinde plaka tanıma sistemlerini yanıltabilir. Muayene istasyonlarında ağır kusur olarak değerlendiriliyor. 2918 sayılı Kanun'un 131'inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmiyor. Plakanın ölçüsünden veya görünümünden ziyade plakanın yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması yasal sorun oluşturuyor.

APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR?

Trafik düzenini bozabilecek unsurlardan biri modifiye plakalar. Bu plakaların tasarımı tamamen farklı ve modifiye araç meraklıları seviyor. Plaka tanıma sistemlerinin (PTS) doğru çalışmasını engelliyor. Kalın harfler nedeniyle okuma hataları oluşuyor.

Görsel ve teknik farklarla kolayca ayırt edilebilen APP plakalar, harf ve rakamların kalınlığı ile dikkat çeker. Yani rakamlar ve harfler daha kalındır. Normal plakalı bir araCın plakasıyla plakanızı karşılaştırın. Plakanıza farklı açılardan bakın, hologramları, Türk bayragı olup olmadığını inceleyin.

Öncelikle punto büyüklüğünün abartılıdır. Plaka yüzeyinde parlaklık veya yansıtıcı özellikler ise standart yansıtıcı zeminler uyuşmaz. Gece ışıkta silikleşir veya aşırı parlar.

Mühürlü APP plaka tasarımları da sahte hologramlardan tanınabilir. Çünkü resmi mühürler, belirli bir font ve güvenlik deseni taşır. Mührün yanı sıra levhanın kenarlarındaki düzensiz kesimler veya beyaz çizgi eksikliği fark edilecek düzeydedir.

Plaka üzerindeki TR logosunun mavi fonunda renk sapması meydana gelir. Harf aralıklarının genişliği, standart dışıdır ama bazen gözle görülmeyecek farklılıklar olabilir. Dolayısıyla teknik incelemelerde ortaya çıkar.

Standart üretim işlemine yapılmadığı için plaka üzerindeki ay-yıldız hologramının kalitesizliği, vida deliklerinin düzensizliği dikkat çeker. Mührün konumunun standart dışı olması APP plaka işaretidir.

Görünüm farkları çoğunlukla harf ve rakamların stilinden kaynaklanır. Normal plakalar, ince fontlarla yazıldığından PTS sistemleri tarafından kolayca okunur. APP plaka, kalın ve abartılı harfler kullandığı için okunabilirlik zorlaşır.

Plakanızda mühür olması gerçek olduğu anlamına gelmez. APP plakalar, ilan sitelerinde, web sitelerinde satıldı. İstenen plaka rakam ve harfleri belirtilerek anında hazırlanan APP plakalar araçlara takılarak kullanıldı.

KAREKOD TEK BAŞINA GERÇEK OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ

Bu plakalar standart dışında ve Şoförler Odası’nın plaka basım yetkisi dışında basıldı. Darphane’nin mührünün sahtesini üreterek APP plakalara basan kalpazanlar, son dönemdeki karekodlu plaka uygulamasını da ek ücret karşılığında plakalara yerleştirdi.

Birçok araç sahibi aracında APP plaka olduğunun da farkında değil. İkinci el olarak aldığı araçta üstünde gelen plakayı kullanmaya devam ediyor ve ilk polis uygulama noktasında büyük cezalarla karşılaşıyor.

APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor. Ancak elinde orijinal plakası olmayanları sancılı süreç bekliyor.

MÜHÜRLÜ DE OLSA PLAKALARI KONTROL EDİN

Mühürlü ve hologramlı olsa bile yetkili kurum tarafından basıldıktan sonra, harflerin ve karakterlerin boya, kabartma vb. yollarla değiştirilmesi, kenar çizgisinin kesilmesi ve boyanması, plakanın folyo veya camla kapatılması, plaka üzerinde karakteri değiştirme potansiyeli olan çivi, vida gibi her türlü izinsiz müdahale ağır kusur olarak değerlendirilmekte. Bu nedenle plakaları kontrol etmekte yarar var.

PLAKA KAYIP GİBİ İŞLEM YAPIN, PLAKA DEĞİŞİM ÜCRETE NE KADAR?

Aracınızda APP plaka var ise bulunduğunuz il yada ilçede Trafik Tescile müracaat edilecek. Plaka kayıpmış gibi işlem başlatın.

Trafik tescilden alınan evrakla herhangi bir noterde işlem yapılarak plaka basım makbuzu alınacak.

Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödenecek.

Plaka basım atölyesinde de plaka basımı gerçekleştirilecek. Yapılan işlemlerle ilgili plaka sahibi 1968 lira ruhsat ücreti, 850 lira da plaka ücreti ödüyor. Ücret illere göre değişim gösterebilir.

Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor.

Plaka ve ruhsat tamamen değiştiği durumlarda ise aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Bunlar için ücret oluşmasa da iş yükü ve evrak prosedürleri gerçekleştiği için zaman ayrılması gerekiyor.