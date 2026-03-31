APP PLAKADA SÜRE UZATIMI VAR MI?

Hayır. APP plakada süre uzatımı yok. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun (TŞOF) talebi ve yaşanan yoğunluk üzerine alınan karar kapsamında, APP plakalarda süre uzatımı bekleniyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı bu yönde karar almadı. Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu, tamamen sahte, yetkisiz kurumlar dışında basılan plakalar için 140 bin lira cezanın ertelenmediği. Buna karşılık şoförler odası tarafından basılan, aslında standart dışı gibi görünen, APP görünümlü plakalar ise artık yasal kabul edilecek. Plaka değişimi için süre 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacağına yönelik yorumlar ve haberler yapılıyordu. İçişleri Bakanlığı, bu tür plakaların değişimi için 1 Nisan 2006 tarihine kadar süre vermişti.

HANGİ PLAKALAR YASAL SAYILACAK?

TŞOF tarafından basılan bütün plakalar yasal sayılacak. 1 Nisan itibarıyla TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan sahte plaka kullananlara yönelik cezai işlemlerin kesin olarak uygulanacak, bu kapsamda 140 bin lira idari ceza kesilecek. Hatalı basılmış olsa dahi TŞOF tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır. Yani, yıl sonuna kadar yasal sorun olmamasına rağmen, bütün plakalar tek tip haline getirilecek.

APP PLAKADA ŞOFÖRLER ODASININ SORUMLULUĞU NEDİR?

Sızan bilgiler, İçişleri Bakanlığı'nın, plaka basımında tek yetkili kılınan TŞOF'a da yaptırım öngördüğünü gösteriyor. Şoförler Odası'na APP plakalarını yasaya uygun hale getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Odanın bütün plakaları tek tip basacak geliştirmeyi ve değişimi yapması gerekiyor. Aksi halde 180 gün süreyle plaka basma yetkileri iptal edilecek. Ayrıca, basımı gerçekleştiren oda başkanı hakkında görevi suiistimalden suç duyurusunda bulunulacak. Oda tarafından basılan plakaların görsellerinin bir örneği Emniyet sistemlerinde saklanacak ve plaka üzerinde kimin oynamaya yaptığı, plakanın yönetmeliğe aykırı basılıp basılmadığı bu şekide kontrol edilecek. Odaya, yönetmeliği aykırı basılan her plaka için 10 bin lira da ceza kesilecek.

ODANIN BASTIĞI PLAKAYA CEZA GELİRSE NE YAPMALIYIZ?

APP plakalara yönelik cezaların artmasının ardından TŞOF'un ek ücret verilmesi karşılığında, yönetmelikteki plaka dışında, görsel amaçlı daha kalın harfli plaka bastığı anlaşılmıştı. TŞOF'un bastığı resmi damgalı bu plakalar, kalın harfleri nedeniyle APP plaka olarak algılandı ve birçok araç sahibi panikle bu plakalara değiştirmek istedi, İçişleri Bakanlığı, karmaşa nedeniyle, bütün resmi damgalı ve mühürlü plakaları yönetmeliğe uygun olarak değerlendirdi. Oysa TŞOF'tan verilen bu plakaların önemli bölümü, yönetmelikteki tarife uymuyor.

TŞOF yetkilileri, açık bir dille görsel olarak iyi görünmesi için kalın harf ve rakamlı plaka bastıklarını, hatta aynı ildeki ilçeler arasında bile görsel olarak farklı plaka basıldığını anlattı. İçişleri Bakanlığı, benzer durumların yeniden yaşanmaması için TŞOF'a yönelik idari cezalar da öngörüyor.

CEZANIN İPTALİ İÇİN DAVA HAKKI VAR MI?

Emniyet ekipleri, TŞOF'un bastığı plakalara ceza yazarsa, ceza tutanağıyla birlikte önce plakayı basan birime gidin. Plakalardaki karekodlar, hangi odanın bu plakayı bastığını gösteriyor. Plakayı basan oda, evrakları saklamak zorunda ve size bu plakayı bastığına dair evrak vermek zorunda. Bu evrakla birlikte Sulh Ceza Mahkemesi'ne para cezasının iptali için dava açabilirsiniz. Veya dava açıp, ilgili mahkemeden gerekli evrakları plakayı basan odadan talep etmesini isteyebilirsiniz. Bu konuda avukat ve dava masrafı varsa ilgili odadan isteyebilirsiniz.

PLAKA YÖNETMELİĞİ GÖRE NASIL OLMALI?

Plaka işlemleri Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetleri'nin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri'ne göre yürütülüyor. Bu yönetmeliği göre plakalarda olması gereken özellikler özetle şöyle;

- Kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ve TR güvenlik işaretleri bulunan yansıtıcılı folyo ile kaplı olacak.

- İl kodu ile harf grubu arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak üzere 15 e 15 mm ebadında kare kod ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarası bulunacak.

- Güvenlik işaretleri, tescil plakalarının sahtelerinin veya kopyalarının yapılmasına engel olmak amacıyla yansıtıcı tabakalı üretilecek.

- Güvenlik işaretler, güvenlik işaretleri takılı tescil plakası üzerinde aracın yaklaşık 1.8 metre önünde veya arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecelik bir açı ile bakıldığında görülebilir olacak.

- 1 metreden fazla yaklaşıldığında ya da 4 metreden fazla uzaklaşıldığında görülemeyecek nitelikte olacak.

ODANIN BASTIĞI PLAKALAR NASIL OLMALI?

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yapıyor.

Plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri şu şekilde:

"- Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.

- Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.

- Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.

- Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almakta.

- 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi.

Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.

SAHTE PLAKAYA AĞIR CEZA VAR

APP plaka adı verilen ancak tamamen sahte olan plakalar dava var. Bu plakaların cezası ağır. Yasa değişikliğine göre, okunması zor hale getirilmiş plakaya 140 bin lira caza yazılıyor. Araç da 30 gün trafikten men ediliyor. Yasaya göre, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 280 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.