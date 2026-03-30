Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun (TŞOF) talebi ve yaşanan yoğunluk üzerine alınan karar kapsamında, APP plakalarda süre uzatımı bekleniyor. Normal konuşallarda, palaak edğişim süresi 1 Nisan'da sona erecek.

Yaşanan yoğunluk ve karmaş nedeniyle plaka değişimi için süre 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması bekleniyor. Süre uzatımını isteyen ise, plakalarda yaşanan karmaşalarda adres gösterilen TŞOF.

İçişleri Bakanlığı, bu tür plakaların değişimi için 1 Nisan 2006 tarihine kadar süre vermişti. Sahte plakalara 140 bin lira, damgalı olup stardart dışı plakalara ise 4 bin lira para cezası verilecekti.

ŞOFÖRLAR ODASINA DA CEZA KESİLECEK

Sızan bilgiler, İçişleri Bakanlığı'nın, plaka basımında tek yetkili kılanan TŞOF'a da yaptırım öngördüğünü gösteriyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, “Şoförler Odası'na APP plakalarını yasaya uygun plaka haline getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Aksi halde 180 gün süreyle plaka basma yetkileri iptal edilecek. Ayrıca görevi suiistimalden suç duyurusunda bulunulacak.” Oda tarafından basılan plakaların görsellerinin bir örneği Emniyet sistemlerinde saklanacak ve plaka üzerinde kimin oynamaya yaptığı, plakanın yönetmeliğe aykırı basılıp basılmadığı bu şekide kontrol edilecek.

Odaya, yönetmeliği aykırı basılan her plaka için 10 bin lira da ceza kesilecek.

APP plakalara yönelik cezaların artmasınan ardından TŞOF'un ek ücret verilmesi karşılığında, yönetmelikteki plaka dışında, görsel amaçlı daha kalıh harfli plaka bastığı anlaşılmıştı. TŞOF'un bastığı resmi damgalı bu pkalalar, kalın harfleri nedeniyle APP plaka olarak algılandı ve birçok araç sahibi panikle bu plakalara değiştirmek istedi, İçişleri Bakanlığı, karmaşa nedeniyle, bütün resmi damgalı ve mühürlü plakaları yönetmeliğe uygu olarak değerlendirdi. Oysa TŞOF'tan verilen bu plakaların önemli bölümü, yönetmelikteki tarife uymuyor.

TŞOF yetkilileri, açık bir dille görsel olarak iyi görünmesi için kalın harf ve rakamlı plaka bastıklarını, hatta aynı ildeki ilçeler arasında bile görsel olarak farklı plaka basıldığını anlattı. İçişleri Bakanlığı, benzer durumların yeniden yaşanmaması için TŞOF'a yönelik idari cezalar da öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart 2026 tarihli kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada APP plaka konusuna da değinmişti.

Erdoğan, son günlerde APP plaka konusuyla birlikte görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlar için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığı'nın talimatlandırıldığını açıklamıştı.

APP PLAKA PANİĞİ

26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik yası düzenlemesi sonrasında, araçlarda sahte plakalar için ağır para cezası uygulandı. APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girdi.

Sürücülere kesilen cezalarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını vermişti. Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacaktı.

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yapıyor.

Plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri şu şekilde:

"- Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.

- Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.

- Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.

- Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almakta.

- 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi.

Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.