26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik yası düzenlemesi sonrasında, araçlarda sahte plakalar için ağır para cezası uygulandı. İlk cezada 140 bin lira, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.

204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.

Yaptırımların ağırlaşması üzerine, sürücüler panik içinde plakalarını kontrol etmeye başladı. Yasa, yasa dışı şekilde basılan plakaların yarattığı ciddi güvenlik riski nedeniyle yürürlüğe girdi ve trafikte birçok ebatta, gerçek veya sahte plaka bulunuyor. Şu an hala internette APP plaka satışı sürüyor. Bu işlemleri yapanlar, yasanın değiştiğini ve cezaların arttığını belirterek, “Trafik yönetmeliğindeki ceza yaptırımlarının artması nedeniyle plaka yenileme taleplerinde yoğunluk yaşanmaktadır. Bu nedenle siparişlerimizin üretim ve kargolama süreçlerinde geçici bir yoğunluk oluşmuştur.” gibi duyurular yapmaya başladı. Bu sahte plakalarda resmi damgalı mühür yerine hologram mühür kullanılıyor. Bu ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca sahte plakalarda karekod da var. Dolayısıyla, bu karekodları kontrol etmek gerekli. Gerçek plakalarda 12 haneli karekod var.

BÜTÜN PLAKALARA AF MI GELDİ?

Görsel tercihle araçlara APP adı verilen plakalar takıldı ve bu plakalara yönetmeliklere aykırı olduğu için ağır para cezası kesiliyor. Sahtecilik nedeniyle ceza davası da açılacak. Bu sahte basımları yapan kişiler yasal evrak sormadan isteyene istediği plakayı verdi. Şu an internette, “damgalı, onaylı, karekodlu” olduğu belirtilerek plaka satışı sürüyor. Hatta TÜVTÜRK onaylı plaka bile olduğu iddia edilerek satış yapılıyor. Satış halen sürüyor.

Plakaları basmaya tek yetkili kurum Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF). Bu kurum harici plaka basmaya yetkili kişi veya kuruluş yok ancak yıllarca internetten plaka satıldı.