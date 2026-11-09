Apple CEO'su Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti, ardından Eda Erdem ile buluştu
09.11.2026 15:39
Tim Cook, Anıtkabir'i ziyaret etti ardından Eda Erdem ile buluştu
Apple CEO'su Tim Cook, 10 Kasım öncesinde Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Cook, milli voleybolcu Eda Erdem ile bir araya gelerek çay ve simit eşliğinde sohbet etti.
İstanbul'da Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasını ziyaret eden Apple CEO'su Tim Cook'un bir sonraki durağı Ankara oldu.
Cook, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, sosyal medya hesabında bu anları "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmek ve saygılarımı sunmak benim için bir onurdu" ifadesiyle paylaştı.
MİLLİ VOLEYBOLCU EDA ERDEM İLE BİR ARAYA GELDİ
Cook, Ankara ziyareti kapsamında milli voleybolcu Eda Erdem ile de buluştu.
İkili, Türk çayı ve simidi eşliğinde sohbet etti.
Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cook, Eda Erdem'i "voleybol efsanesi" olarak nitelendirdi. Cook, Erdem'e güzel sohbeti ve Ankara'daki sıcak karşılaması için teşekkür etti.