Apple CEO'su Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti, ardından Eda Erdem ile buluştu

İstanbul'da Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasını ziyaret eden Apple CEO'su Tim Cook'un bir sonraki durağı Ankara oldu.

Cook, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir 'e giderek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, sosyal medya hesabında bu anları "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmek ve saygılarımı sunmak benim için bir onurdu" ifadesiyle paylaştı.

Apple CEO'su Tim Cook ve milli takım kaptanı Eda Erdem Ankara'da çay içti.

MİLLİ VOLEYBOLCU EDA ERDEM İLE BİR ARAYA GELDİ

Cook, Ankara ziyareti kapsamında milli voleybolcu Eda Erdem ile de buluştu.

İkili, Türk çayı ve simidi eşliğinde sohbet etti.

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cook, Eda Erdem'i "voleybol efsanesi" olarak nitelendirdi. Cook, Erdem'e güzel sohbeti ve Ankara'daki sıcak karşılaması için teşekkür etti.