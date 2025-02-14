Apple insansı robotlar üzerine çalışıyor

iPhone’un üreticisi, robotik araştırmalarla ilgili yayımladığı makalede nihai bir tüketici robotunu işaret eden unsurları vurguladı. Bu gelişme sektörde heyecan yaratsa da çalışmalar hala erken döneminde.

İlk aşama akıllı ev sistemleri



Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın robotik bir uzva bağlı, iPad benzeri ekrana sahip bir masaüstü robot geliştirdiğini iddia etti.



Gurman’a göre cihazın resmi duyurusu 2027 yılında yapılacak ve 2028 yılında satışa sunulacak. Henüz isimlendirilmeyen robotun Siri ve Apple Intelligence ile kontrol edileceği, sesli komutlara yanıt verebileceği öne sürüldü.



Son durak insansı robotlar



Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun haberine göre şirket, en başta akıllı ev sistemleri şeklinde nitelendirilen insansı olmayan robotlar üretse de geliştirmelerin sonunda uzuvlara sahip insansı robotlar geliştirmeyi de amaçlıyor. Kuo’ya göre bilim kurgu hayranlarının hayalini kurduğu çamaşır katlayan, ütü yapan insansı robotların ortaya çıkışı yakın zamanda olmayacak ancak nihai hedef bu olabilir. Yine de Apple’ın ilk olarak geniş kitlelerin bunu talep edeceğinden emin olması gerek.



Şüpheyle yaklaşanlar da var



Mevcut gelişmeler sonrası heyecanlananlar kadar duruma şüpheyle yaklaşanlar da mevcut. Uzmanlar özellikle her eve satılabilecek insansı bir robotun üretim maliyetinin yüksek olmasına dikkat çekiyor. Karlılığın artabilmesi, ürünün geniş kitlelere hitap edebilmesi için öncelikle maliyetlerin kabul edilebilir noktaya inmesi gerektiği vurgulanıyor.

Büyük bir heyecanla başlanan ancak bir süre sonra vazgeçilen Apple Car projesine atıfta bulunan yazar Brian Heater, Apple’ın robotik araştırmalarına tedbirli bir şekilde devam edeceğine inandığını belirtiyor.



Endüstriyel alanda insansı robotlar üreten 1X, Figure ve Apptronik gibi şirketlerin de evde kullanılacak ürünler için araştırmalar yaptığı biliniyor.İlerleyen yıllarda Apple’ın da katılımıyla bu yarışın dikkat çekebileceği sektörde konuşulan bir detay.

