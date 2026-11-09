Apple, Türkiye’ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple , Türkiye 'deki yazılım geliştiricileri, girişimcileri ve üreticileri desteklemek amacıyla uzun vadeli yatırım kararı aldığını açıkladı.

Şirketin 9 Kasım'da yayımladığı açıklamaya göre Türkiye genelinde beş Apple Developer Academy, bir Apple Developer Center ve bir Apple Manufacturing Academy kurulacak.

Yatırımlar kapsamında yazılım geliştirme, yapay zeka, tasarım, girişimcilik ve ileri üretim teknolojileri alanlarında ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

İLK AKADEMİ 2027'DE İSTANBUL 'DA AÇILACAK

Apple, gelecek üç yıl içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde beş geliştirici akademisi açmayı planlıyor. İlk akademi 2027 yılında İstanbul'da faaliyete geçecek.

Akademilerde öğrencilere ve girişimcilere yönelik dokuz aylık ücretsiz ve yoğun eğitim programları düzenlenecek.

Programlarda kodlama, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka teknolojileri gibi alanlara odaklanılacak.

Apple, bu eğitimlerle Türkiye'deki yazılım geliştiricilerinin uluslararası uygulama pazarında daha etkin rol almasını ve yeni girişimlerin kurulmasını desteklemeyi hedefliyor.

Dünya genelinde halihazırda 19 Apple Developer Academy bulunuyor. Türkiye'de açılacak beş yeni akademiyle binlerce öğrencinin bu programlardan yararlanması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA GELİŞTİRİCİ MERKEZİ KURULACAK

Apple, 2027 yılında İstanbul'da bir Apple Developer Center da açacak.

Merkez, yazılım geliştiricilere, girişimcilere ve teknoloji şirketlerine Apple'ın uzmanlarıyla doğrudan çalışma ve yeni teknolojilere erişim imkanı sağlayacak.

Burada uygulama geliştirme süreçlerine yönelik atölyeler, yüz yüze etkinlikler ve bire bir danışmanlık görüşmeleri düzenlenecek.

İstanbul'daki merkez, Apple'ın Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'daki geliştirici merkezlerinin arasına katılacak.

ANKARA'DA YAPAY ZEKA VE ÜRETİM AKADEMİSİ

Şirketin yatırım planının bir diğer ayağını ise Ankara'da kurulacak Apple Manufacturing Academy oluşturuyor.

2028 yılında açılması planlanan akademi, Apple'ın ABD dışındaki ilk üretim akademisi olacak.

Merkezde küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Eğitim programları yapay zeka, makine öğrenmesi, gelişmiş otomasyon, robotik ve tahmine dayalı bakım gibi teknolojilere odaklanacak.

Akademide ayrıca uygulamalı eğitim laboratuvarları, atölyeler ve ortak çalışma alanları bulunacak.

Apple, bu merkez aracılığıyla Türkiye'deki KOBİ'lerin akıllı üretim teknolojilerini benimsemesini ve üretim verimliliğini artırmasını hedefliyor.

TIM COOK: TÜRKİYE'DEKİ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, yatırım kararına ilişkin açıklamasında şirketin 35 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Türkiye'deki geliştirici topluluğunun dünya genelinde kullanılan uygulamalar ürettiğine dikkat çeken Cook, yeni yatırımlarla girişimcilerin ve işletmelerin gelişimini destekleyeceklerini belirtti.

Cook, şirketin uzmanlık birikimini ve eğitim kaynaklarını Türkiye'deki geliştirici ve üreticilerle buluşturacaklarını ifade etti.

ERDOĞAN, TIM COOK'U KABUL ETMİŞTİ

Apple'ın yatırım duyurusu, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından geldi.

Erdoğan, pazartesi günü Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede küresel dijital teknolojilerin geleceğini ve Apple'ın Türkiye'deki dijital uygulama ekonomisine yönelik desteğini ele aldıklarını açıkladı.

Apple, yeni yatırımların toplam mali büyüklüğüne ilişkin ise henüz bir rakam açıklamadı.