Apple yeni kulaklığı Powerbeats Pro 2'yi satışa sundu

Yeni model Powerbeats, egzersiz yaparken kullanımı kolaylaştıran kulak kancasını korurken, yükseltilmiş ses, daha iyi bir pil ömrü ve kablosuz şarj kutusuyla geliyor.



Powerbeats Pro 2'nin özellikleri neler?



Baştan aşağı elden geçen Powerbeats Pro 2, önceki modelden %20 daha küçük ve %33 daha hafif.



Kulaklıklar ayrıca kalp atış hızı izleme özelliğine sahip. Apple’ın H2 çipini kullanan Powerbeats Pro 2, LED optik sensörler sayesinde saniyede yüzden fazla kez kan akışını ölçebiliyor ve kullanıcılara anında veri sağlayabiliyor.



Kulaklığın ölçtüğü bu veriler anında fitness uygulamalarına aktarılabiliyor. Apple’ın kendi sağlık uygulamasının yanı sıra dünyada popüler olan Open, Peloton, Runna, Slopes, Ladder, Nike Run Club, YaoYao gibi önde gelen fitness ve koşu uygulamalarıyla uyumlu şekilde çalışıyor.



‘Şimdiye kadarki en iyisi’



Apple, Powerbeats 2’nin şimdiye kadar ürettiği kulağa en iyi oturan kulaklık olduğunu vurguluyor. Yeniden tasarlanan kulak kancasının eskiye göre çok daha esnek ve rahat bir kullanım sunduğu belirtiliyor.



Aktif Gürültü Önleme (ANC) ve Şeffaflık Modu da kulaklığın özellikleri arasında yer alıyor. ANC açıkken 8 saat, kapalıyken de 10 saate kadar müzik dinlenebiliyor.



Powerbeats Pro 2'nin fiyatı ne kadar?



Siyah, mor, gri ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Powerbeats Pro 2, yurt dışında 249 dolardan, Türkiye’de 12.499 TL’den satılıyor.