Apple'ın açığını bulan Mersinli gence 1,5 liralık ödül

Apple bir açığını bulan Türk genci, 1,5 TL değerindeki müzik klibi ile ödüllendirdi.

Erdemli’de yaşayan ve zamanının büyük bir bölümünü telefon ve bilgisayar başında geçiren 21 yaşındaki Çayan Temel, Apple’da bulduğu açıklarla birçok kez gündeme geldi.



Temel, şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Açığı kabullenen ve kapatan Apple da Temel’i teşekkür maili ve 1,5 TL değerindeki müzik klibi ile ödüllendirdi.



2015 yılından bu yana telefonda yeni şeyler keşfetmeye çok meraklı olduğunu belirten Temel Çayan, şunları söyledi:

"Apple’nın birçok açığını buldum. Şu anda son olarak bulduğum açık ile de tamamıyla ücretli olan ve dışarıdan müdahale edilemeyen Apple müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirebilmeyi, dinleme ve izleme olanağını buldum. Ben bunu daha sonra Apple’a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Mail’de daha sonraki görüşmelerimiz sonunda açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum ama gerçek."



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