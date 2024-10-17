Ara Güler mezarı başında anıldı

Anma törenine Güler'in asistanı Fatih Aslan, manevi kızı İpek Aslan, yakın arkadaşı Dayk Miricanyan, Prof. Ozan Bilgiseren ve diğer yakın dostları katıldı. Tören sırasında ilahiler söylenip, Güler hayrına acı badem kurabiyesi ikram edildi.



Aynı zamanda, Ara Güler'in anısını yaşatmak için bu akşam Atlas Sineması'nda "Ara Güler Belgeseli" gösterimi ve Okan Bayülgen ile Coşkun Aral'ın katılacağı bir söyleşi düzenlenecek.



Dünya çapında "İstanbul'un Gözü" olarak tanınan Ara Güler, fotoğraflarıyla Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmuş bir sanatçı olarak hatırlanıyor.



Ara Güler'in mirası, Doğuş Grubu tarafından kurulan Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde korunurken, adına açılan Ara Güler Müzesi de sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.



Güler'in çalışmaları ve süreli sergiler, Bomonti'deki müzede ücretsiz olarak sergileniyor.