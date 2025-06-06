Ara sokağa dönen otomobil sürücüsü motosiklete çarptı

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün sokağa dönmek istediği otomobil, motosiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü, bir süre ilerledikten sonra aracından inerek hasar olup olmadığını kontrol etti.

Daha sonra otomobiline binen sürücü olay yerinden ayrılırken, motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.