Ara tatil bitti, 18 milyon öğrenci ders başı yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından bugün ders başı yapıyor.

Eğitim takvimi doğrultusunda birinci ara tatil, 10-14 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Öğrenciler, Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliklerine katıldı.

Eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem de 2 Şubat Pazartesi başlayıp 26 Haziran Cuma günü bitecek. İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.