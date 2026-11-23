Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı.

Okullarda tatilin ardından ilk ders zili çaldı. Sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına alındı.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.