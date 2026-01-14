Ara tatil için trenlere ek sefer

Cuma günü, öğrenciler ara tatile çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, Ankara-İstanbul arasında 8 ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferi düzenlenecek. Anahat ve bölgesel trenlerde ise toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin ek koltuk kapasitesi sağlanacak.