Araba almak istedi, oğlunun arkadaşları tarafından dolandırıldı

İstanbul’da otomobil almak isteyen İ.A., oğlunun arkadaşları tarafından dolandırıldı. Toplamda 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira para veren İ.A., polise başvurdu.

Araba almak istedi, oğlunun arkadaşları tarafından dolandırıldı

’da polise başvuran İ.A. (62) otomobil almak isterken dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi.

İ.A. otomobil almak için oğlunun arkadaşı olan kişilerle konuştuğunu, araç almaları için onlarla buluşarak 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira parayı teslim ettiğini söyledi.

Araba almak istedi, oğlunun arkadaşları tarafından dolandırıldı - 1 Mağdurun şüphelilere para vermek için buluştuğu anların güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Şüphelilere güvendiğini anlatan İ.A., parayı verdiği kişilerin kendisini oyalamaya başladığını bir süre sonrada ortadan kaybolduklarını anlattı.

Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis düzenlediği operasyonda M.K.(55) ve M.F.G.(29')'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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