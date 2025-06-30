Araba almak istedi, oğlunun arkadaşları tarafından dolandırıldı
İstanbul’da otomobil almak isteyen İ.A., oğlunun arkadaşları tarafından dolandırıldı. Toplamda 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira para veren İ.A., polise başvurdu.
İstanbul’da polise başvuran İ.A. (62) otomobil almak isterken dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi.
İ.A. otomobil almak için oğlunun arkadaşı olan kişilerle konuştuğunu, araç almaları için onlarla buluşarak 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira parayı teslim ettiğini söyledi.
Şüphelilere güvendiğini anlatan İ.A., parayı verdiği kişilerin kendisini oyalamaya başladığını bir süre sonrada ortadan kaybolduklarını anlattı.
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis düzenlediği operasyonda M.K.(55) ve M.F.G.(29')'yi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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