Araba almak istedi, oğlunun arkadaşları tarafından dolandırıldı

İstanbul’da polise başvuran İ.A. (62) otomobil almak isterken dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi.



İ.A. otomobil almak için oğlunun arkadaşı olan kişilerle konuştuğunu, araç almaları için onlarla buluşarak 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira parayı teslim ettiğini söyledi.