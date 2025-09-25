"Araba arızalandı" oyununu drone bozdu!
Kars'ta ehliyeti olmadan araç kullanan ve denetim noktasında polisleri görünce aracı arızalanmış gibi yapan sürücü, polise ait drone tarafından görüntülendi.
Kars'ta ehliyetsiz sürücünün "Araba bozuldu" oyununu polise ait drone bozdu.
Kars-Erzurum yolunda yapılan drone destekli denetimde, bir otomobilin çevirme noktasına yaklaşık 200-300 metre kala durduğu görüldü.
O anlarda araçtan inen sürücünün elinde boş bidonla bir iş yerine giderek su aldığı belirlendi.
ARAÇ TAKİBE ALINDI
Şüphe üzerine araç drone ile takip edilmeye başlandı.
Yapılan takipte sürücünün araçta herhangi bir işlem ya da tamirat yapmadığı görüldü.
SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI
Bunun üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi aracın yanına gitti.
Yapılan kontrolde şüphelinin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.
2918 Sayılı KTK'nun 36/3-A maddesi gereği sürücü C.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.