Arabadan atılan sigara yangın çıkardı

Türkiye yangınlarla mücadele ederken birçok ilden yangın haberi gelmeye devam ediyor.



Antalya'nın Manavgat ilçesinden de yol kenarına atılan sönmemiş sigara yangına neden oldu.



Antalya-Alanya D-400 Kara yolu Manavgat Çevre yolunda yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekipleri alarma geçirirken, yangına ilk müdahale yoldan geçmekte olan hazır beton mikseri tarafından yapıldı.



Olay yerine gelen itfaiye ekibine Manavgat Belediyesi ve bir hafriyat firmasına ait iki iş makinesi destek verdi. D-400 karayolunda seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigara izmaritinin yol kenarında bulunan kamış ve kuru otları tutuşturması sonucunda çıktığı belirlenen yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

