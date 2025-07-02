Arabada başladı, ormanda bitti
Muğla'nın Milas ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kıyıkışlacık yolunda plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı alev aldı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı.
Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanda zarar oluştu.
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