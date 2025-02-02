Arabada “müzik açma” tuzağı: 4 milyonluk vurgun yaptılar

Ankara’da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin güvenini kazanıp, buluşma sırasında müzik dinleme bahanesiyle cep telefonlarının şifrelerini alan 10 şüpheli, mobil bankacılık hesaplarına erişip 4 milyon liralık vurgun yaptı. Olaya ilişkin iki ayrı operasyon yapan polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Arabada “müzik açma” tuzağı: 4 milyonluk vurgun yaptılar

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’da üzerinden tanıştıkları kişilerin cep telefonları üzerinden mobil bankacılık uygulamalarına erişerek, kredi çekme ve para transferi işlemleri gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçtikleri, buluşma sırasında aynı araca binerek market alışverişi için oyaladıkları ve bu sırada müzik dinleme bahanesiyle cep telefonları ve açılış şifrelerini talep ettikleri belirlendi.

Mağdurlar araçtan indiği sırada telefonlarını çalan şüphelilerin, kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştıkları tespit edildi.

Arabada “müzik açma” tuzağı: 4 milyonluk vurgun yaptılar - 1 Dolandırıcıların arabadan inip kaçtıkları an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Şüphelilerin, ele geçirdikleri cep telefonları üzerinden mağdurlara ait mobil bankacılık uygulamalarına erişerek, kredi çekme ve para transferi işlemleri gerçekleştirdikleri, bu yolla yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Olayla ilgili düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

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