Arabada “müzik açma” tuzağı: 4 milyonluk vurgun yaptılar

Ankara’da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin cep telefonları üzerinden mobil bankacılık uygulamalarına erişerek, kredi çekme ve para transferi işlemleri gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçtikleri, buluşma sırasında aynı araca binerek market alışverişi için oyaladıkları ve bu sırada müzik dinleme bahanesiyle cep telefonları ve açılış şifrelerini talep ettikleri belirlendi.



Mağdurlar araçtan indiği sırada telefonlarını çalan şüphelilerin, kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştıkları tespit edildi.