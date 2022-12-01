'Arabamı çizdin' kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Kalaslar havada uçuştu

Esenyurt’ta bir fırıncı ile inşaat işçileri arasında park halindeki araca hasar verme sebebiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde sokakta çalışma yapan inşaat işçileri, demir taşıdıkları sırada bir fırıncının park halindeki aracına çarparak hasar vermesiyle taraflar arasında tartışma çıktı.

KESERLE VURDULAR

Çıkan tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve kalasların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs, fırıncının babasının kafasına keserle vurdu.

Çevredeki vatandaşlar kavgaya güçlükle müdahale etti.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirdi.