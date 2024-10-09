Araban Ovası'nda pamuk hasadı başladı

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Araban Ovası'ndaki çiftçiler, 15 bin dönüm arazide hasada başladı.

Araban Ovası'nda pamuk hasadı başladı

Üreticinin "beyaz altın" olarak da adlandırdığı pamukta hasat dönemine girildi.

Arabanlı pamuk üreticisi Yusuf Karataş, gazetecilere, dönüm başına yaklaşık 500 kilogram pamuk hasadı yaptığını söyledi.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Karataş, "Binbir zahmetle yetiştirdiğimiz pamukta 2024 yılı makineli hasadımızda yüksek rekolte bizi sevindiriyor." dedi.

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