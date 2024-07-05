Arabanın farından uyuşturucu çıktı! Amca ile yeğeni tutuklandı

Muğla’da uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir otomobil, polis tarafından Köyceğiz ilçesinde durduruldu. Emniyet güçleri, araçta yaptığı aramada farın içerisine gizlenmiş 32 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili olara iki kişi tutuklandı.

Arabanın farından uyuşturucu çıktı! Amca ile yeğeni tutuklandı

’da otomobil farına gizlenen kokainle yakalanan amca ile yeğeni tutuklandı.

Arabanın farından uyuşturucu çıktı! Amca ile yeğeni tutuklandı - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bulundurduğu belirlenen bir otomobili dün öğle saatlerinde Köyceğiz ilçe sınırları içerisinde durdurdu.

Aramada, otomobilin sağ ön farının içerisine gizlenmiş 32 gram kokain ele geçirildi.

Araçta bulunan Siyamet Aksoy ile yeğeni Siyar Aksoy’un üzerinde yapılan aramada ise 29 bin 825 lira ve 300 euro ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Siyamet Aksoy ve yeğeni Siyar Aksoy, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Osman Kavala için yeni karar

Osman Kavala için yeni karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...