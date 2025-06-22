Arabanın motoruna giren yılanı sopayla çıkardı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan bir kişi, park halindeki aracının motor kısmına giren yılanı sopayla çıkardı.
Ankara'da bir aracın motoruna giren yılan, sopayla müdahale edilerek çıkarıldı.
Olay, Polatlı ilçesindeki Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi.
Park halindeki aracın motor bölümünde fark edilen yılan, korku ve paniğe sebep oldu.
O esnada olay yerinde bulunan Fatih Yavuz, eline aldığı sopayla yılanı dikkatli bir şekilde motor bölümünden çıkardı.
O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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