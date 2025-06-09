Arabanın tavanından uyuşturucu çıktı
Samsun'da bir aracın tavanında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havza ilçesinde operasyon düzenledi.
Belirlenen araçta yapılan aramada, tavanına gizlenmiş bir buçuk kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda C.C.T. (38), gözaltına alındı.
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